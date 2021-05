Friends The Reunion, Lady Gaga duetta con Lisa Kudrow sulle note di Gatto Rognoso – il video ufficiale

< 1 minuto di lettura

È andata in onda questa mattina su Sky, in contemporanea agli Usa, l’attesissima e strapagata reunion di Friends, a quasi 20 anni dalla fine dell’acclamata sit-com, con Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow di nuovo insieme. Tra le tantissime guest star che hanno partecipato allo speciale di quasi due ore c’era anche Lady Gaga, che ha duettato proprio con la Kudrow sulle note di un’iconica canzone scritta dalla sua “Phoebe Buffay”.

Parliamo di “Smelly Cat“, in Italia arrivata con il titolo di “Gatto Rognoso“, che Gaga e Lisa hanno cantato sul mitologico ‘divano’ della sit-com, strimpellando la chitarra. Per l’occasione la popstar ha indossato anche un abito abbastanza eccentrico, in omaggio proprio alla Phoebe anni ’90.

“Adoro ‘Smelly Cat’, è una delle mie canzoni preferite“, ha confessato Gaga durante lo sketch, avvenuto all’interno dell’iconico Central Perk. Alla fine del duetto, sei persone hanno fatto da “coro” a questa inedita Gatto Rognoso, comparsa per la prima volta nel sesto episodio della 2a stagione di Friends. Era il 1995 e Gaga aveva appena 9 anni.

Tra le tante guest star della reunion anche David Beckham, Cara Delevingne, Justin Bieber e Reese Witherspoon. Questa sera, sempre su Sky e Now Tv, lo speciale andrà in onda doppiato in italiano.