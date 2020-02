La vita notturna queer a New York. Ecco i Glam Awards 2020

Nel mese di febbraio non si celebra solo il cinema e la grande serialità, con gli Oscar, i SAW Awards e altre manifestazioni di spicco. Febbraio è il mese in cui si vuole premiare tutto il meglio della vita mondana (e queer) di New York City. Si sta per celebrare la cerimonia dei Glam Awards. Un riconoscimento molto ambito per chi frequentata i club più esclusivi della Grande Mela. Una festa dove la moda, l’erotismo e gli eccessi sono gli indiscutibili protagonisti.

Oggi, 3 Febbraio, al calar della sera, si svolgeranno le premiazioni e, sul sito ufficiale dell’evento, è ancora possibile acquistare un biglietto per avere un posto d’onore alla festa più cool dell’anno. I Glam Awads premiamo, in sostanza, le personalità di spicco dell’ambiente queer di New York che, tra i club e le discoteche, hanno fatto parlare di sé. Si premia infatti il miglior ballerino, la migliore drag queen, il miglior cantante, il mio promotore di feste, il miglior design, il miglior ballerino di burlesque e tante altre categorie.

Sì, perché sono diverse i premi che verranno assegnati durante la serata per i tanti nominati in ogni singola categoria. L’importante però non è vincere, ma partecipare. Perché nel rispetto dei Glam Awards, la premiazione non è che un’ottima scusa per festeggiare il bello della vita. Ci saranno sfilate e tanti ospiti, come Bob the Drag e Brita Filter, attuale concorrente dell’edizione 12 di RuPaul’s Drag Race.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Glam Awards (@glamawards) in data: 12 Set 2018 alle ore 11:51 PDT

Qui una selezione di alcuni fra i nominati nella categoria Best Burlesque e Best Go-Go Dancer: