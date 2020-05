La camicia su misura di Apposta, per un primo appuntamento di successo dopo tante settimane di lockdown

Ma, non è tutto perché inserendo le tue misure, potrai indossare un capo confezionato a regola d’arte, grazie anche alla grande capacità artigianale di un laboratorio marchigiano con l’esperienza manifatturiera di quattro generazioni. E tutto con facilità grazie ai percorsi interattivi e alle mini guide presenti sul sito: potrai scegliere in modo semplice la tua camicia, senza dover impazzire per trovare un negozio adatto ai tuoi gusti!

Questa clausura ci ha reso tutti più pigri e le regole della riapertura dei punti vendita non aiutano: provare i vestiti che cerchiamo può essere complicato anche in questi giorni. E quando anche si trova il negozio giusto, non c’è la certezza di trovare taglia, colore e pure il modello preferito.

Con Apposta puoi invece crearti comodamente da casa e a un costo a partire da soli 69 euro la tua camicia su misura, quella che rispecchia il tuo stile, le tue forme e i tuoi desideri, anche più particolari, come il colore o la posizione delle cifre.

Ma come ordinare la camicia perfetta?

Io stesso ne ho ordinata una e ho potuto toccare con mano la qualità; ma ancora prima sperimentare il comodo percorso d’ordine che si può riassumere in 3 fasi.

La prima è la scelta del tipo di camicia, potendo utilizzare uno dei 180 modelli proposti, oppure potrai partire dal tessuto, aggiungendo poi tutti i dettagli che desideri, tipo di collo, di polsino e via…. A seguire, grazie al video guida, potrai prenderti meticolosamente le tue misure, oppure ricavarle da vecchia camicia che ti calza a pennello. Questo è un passaggio chiave per ottenere un capo perfetto per il tuo fisico, molto più semplice e divertente di come può sembrare. Infine, dopo aver concluso la fase della conferma dell’ordine, dovrai solo aspettare. Apposta affiderà le tue indicazioni alle sapienti mani di esperti camiciai marchigiani e nel giro di due settimane sarà prodotta, dopodiché riceverai la tua creazione, comodamente all’indirizzo che indicherai.