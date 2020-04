Come affrontare l’isolamento sociale? Parlane con lo sportello di ascolto per la comunità LGBT

Per molte persone l’isolamento sociale è un problema serio e insormontabile. Questa difficoltà nel relazionarsi è accentuato in questo particolare periodo storico, con la pandemia di Covid 19. Un disagio che colpisce tutti, in particolare molte persone appartenenti alla comunità LGBT.

Si è costretti a trascorrere molto tempo con familiari che non vogliono accettare la propria omosessualità, o che ne sono ignari. Oppure si è completamente soli, con il proprio partner lontano. O ancora, non si ha nemmeno un/una ragazzo/a o amico/a su cui fare affidamento.

Tutto questo ha spinto il gruppo Psicologi Indaco LGBT Torino ad aprire uno sportello di ascolto psicologico per la comunità LGBT. Lo sportello “Queerantine” è un modo per parlare, per affrontare i problemi che sono nati nel corso della pandemia o che si sono accentuati nell’ultimo mese e mezzo di isolamento forzato.

Il dott. Andrea Perdichizzi ci spiega gli effetti dell’isolamento

A portare avanti questa iniziativa, ci sarà anche Andrea Perdichizzi, responsabile del gruppo Psicologi Indaco LGBT Torino. Psicologo, psicoterapeuta cognitivo, sessuologo clinico, esperto in psicotraumatologia, il dott. Perdichizzi cura per Gay.it una rubrica tramite la quale gli utenti possono inviare domane sulla loro storia d’amore, sulle relazione con familiari e amici e la loro sessualità.