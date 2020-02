Le maschere di Carnevale cheap e cool

Il look per il nuovo film del 2020 di Harley prevede una salopette color oro e un top rosa baby. Online a prezzi assai modesti si può trovare una tuta dorata con cerniera frontale. Per la tee basterà rivolgersi ad un retailer di intimo. Per completare la maschera di carnevale vi basterà una mazza da baseball giocattolo e due codini tinti come acconciatura (uno azzurro uno rosa).

DRACULA

Una maschera per chi ama l’allegoria a carnevale: Dracula. Fonte: sito ufficiale Netfilx

Su Netflix una delle serie che più hanno fatto parlare recentemente (nel bene e nel male) è quella dell’ennesimo adattamento su pellicola del celebre vampiro del romanzo di Bram Stoker. Un outfit iconico, che seppur non brillerà per originalità, garantirà a chi lo sceglie quel sex appeal da bello e dannato che a molte persone fa impazzire.

Tra i tanti look sfoggiati dall’attore Jonathan Harker suggeriamo uno in cui indossa una vestaglia di cotone e pantaloni ton sur ton. Sarà facilmente riproducibile pescando nell’armadio dei vostri padri o nonni. Gran parte della buona riuscita della maschera qua risiede nel make up: dunque via a fondotinta per garantirvi un pallore lunare e denti affilati.

MYSS KETA

Una seducente maschera per il carnevale: la rapper Myss Keta. fonte: sito ufficiale Myss Keta

La bombshell meneghina, mattatrice in questi giorni del Dopofestival sanremese, non ha certamente bisogno di introduzioni. La mascherina che celerà la vostra vera identità vi procurerà un esercito di ketamini ai vostri piedi, proprio come accade alla rapper più amata d’Italia. Per completare l’outfit da ragazza di Porta Venezia, le maschere di Carnevale dovrà essere accompagnata da un top e una minigonna e il gioco è fatto: sarete le regine del carnevale!