Anche in quarantena, pensiamo al nostro benessere psico-fisico con Foreo

Maggio è il mese della ripresa, il mese dell’allentamento delle restrizioni imposte per il Coronavirus. Ma anche se le uscite sono limitate, non è un buon motivo per non pensare alla propria salute. Ecco perché, nonostante la quarantena, possiamo spendere qualche minuto per la nostra pelle. Come? Bastano 90 secondi con FOREO.

Foreo pensa alla pelle del viso con tecnologie all’avanguardia

Era il 2018 quando usciva la prima generazione del dispositivo UFO di FOREO, strumento innovativo e senza eguali per la cura del viso. A due anni di distanza, FOREO si rinnova ancora una volta, lanciano il successore UFO 2, diventando ancora una volta re indiscusso dello smart masking, aggiungendo un trattamento di maschera viso personalizzato più potente e più veloce.

Con un design più elegante, una nuova tecnologia e il controllo tramite app, in 90 secondi UFO 2 sostituirà creme e costosi trattamenti.

Anche se a casa, la cura della pelle non deve passare in secondo piano

UFO 2 è un dispositivo della famiglia FOREO adatto a tutti, che pensa al proprio benessere psico-fisico.

Come per gli altri dispositivi, UFO 2 è davvero semplice da utilizzare.

Luce LED : 8 differenti luci LED. Ogni luce ha qualità diverse che attivano gli ingredienti chiave infusi in ogni maschera, offrendo un trattamento personalizzato e dedicato per ogni tipo di necessità.

: 8 differenti luci LED. Ogni luce ha qualità diverse che gli infusi in ogni maschera, offrendo un trattamento personalizzato e dedicato per ogni tipo di necessità. Termoterapia (riscaldamento) : il riscaldamento a 45° rende la pelle soffice all’istante e la prepara all’assorbimento degli ingredienti della maschere.

: il riscaldamento a rende la pelle soffice all’istante e la prepara all’assorbimento degli ingredienti della maschere. Crioterapia (raffreddamento): dopo il riscaldamento, il dispositivo raffredda velocemente la pelle, chiudendo pori e riducendo gonfiori, donando alla pelle un aspetto più tonico e sodo.

dopo il riscaldamento, il dispositivo chiudendo pori e riducendo gonfiori, donando alla pelle un aspetto più tonico e sodo. Pulsazioni T-Sonic: L’assorbimento della crema si fa più veloce, con 10.000 pulsazioni al minuto che garantiscono un delicato massaggio al proprio viso. Alla fine del trattamento, la pelle sarà liscia e morbida, gonfiori e rughe hanno le ore contate.

Oltre a questo dispositivo, FOREO propone anche UFO 2 Mini, una versione più piccola ma con le stesse tecnologie.