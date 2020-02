A San Valentino regala il fiore giusto: i consigli di Interflora per una romantica festa degli innamorati

Il 14 febbraio sarà San Valentino. Hai già pensato cosa regalare al tuo partner? Se cioccolatini a forma di cuore e orsetti di peluche ti sembrano sdolcinati, perché non puntare a un pensiero classico, come un meraviglioso mazzo di fiori?

In questo caso, sappi che non tutti i fiori simboleggiano l’amore. Devi conoscere il significato di ognuno, per un regalo adatto al giorno di San Valentino! Interflora ti da qualche consiglio in merito, proponendoti anche dei pacchetti realizzati per l’occasione.

Il significato dei fiori: scopriamo quali simboleggiano l’amore per San Valentino

In natura esistono migliaia di fiori. Tutti, nella storia, hanno acquisito un significato preciso. A ognuno corrisponde un sentimento, un desiderio, una sensazione.

Per il giorno più romantico dell’anno, ecco i fiori che simboleggiano l’amore, secondo Interflora.

Aquilegia:

indica un amore nascosto, ed è il fiore adatto per esprimere questo sentimento verso una persona a cui tieni veramente.

Delphinium:

la sua forma a spiga compatta è il simbolo di un amore a cuore aperto, e per questo simboleggia l’amore sincero.

Garofano:

uno tra i fiori più comune, ma il suo significato? E’ sinonimo di amore passionale, quando è rosso. I petali bianchi simboleggiano l’ammirazione, mentre il rosa la fedeltà.

Gerbera:

amore e vittoria, quando è di colore rosso. E’ il fiore giusto per ricordare alla persona amata la gioia di stare insieme.

Fiordaliso:

il fiore perfetto per chi vuole dichiarare il proprio amore alla sua anima gemella.

La Rosa di Interflora, per dimostrare il tuo amore per una persona speciale

Interflora ha selezionato la rosa giusta per questo San Valentino: è di un rosso rubino, il gambo lungo e la testa larga. E’ la rosa della libertà.

Perché la libertà è un diritto inviolabile. La libertà di parola, di esprimersi, di essere sé stessi. E di amare, indipendentemente dal sesso. Ecco perché Interflora ha scelto questa tipologia per formare un mazzo di fiori originale e unico, in occasione del giorno più romantico dell’anno.

La rosa rossa ha il gambo lungo perché deve arrivare al cuore della persona amata, simboleggia l’amore e l’affetto nei confronti del proprio partner. Le gemme più grandi del normale assicurano una fioritura piena ed elegante, dalle curve sagomate: il bouquet, legato a mano, sarà una vera opera d’arte. Il regalo perfetto per un San Valentino unico e speciale.

