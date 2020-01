Shawn Mendes tra i nomi più ricercati del 2019 porno gay – la TOP 10

Shawn Mendes è un cantante, eterosessuale e felicemente fidanzato con Camilla Cabello, eppure la comunità LGBT continua a fantasticare su una sua presunta omosessualità. A tal punto che proprio Mendes ha conquistato la vetta dei 10 nomi più ricercati sul sito porno Men.com.

“Anche se Mendes non è ovviamente presente in nessun video di Men.com, i nostri utenti si sono presi la responsabilità di verificarlo in prima persona inserendo il suo nome nella barra di ricerca”, ha affermato un rappresentante dell’azienda. Va detto che Mendes non è l’unica celebrity ad aver conquistato la chart, vista la presenza in terza posizione di Justin Bieber, ormai sposo di Hailey Baldwin.

Gli altri otto nomi della lista sono invece dei pornodivi a tutti gli effetti, con William Seed, secondo, primo della lista tra i ‘professionisti’. A seguire troviamo Matthew Camp, Joey Mills, l’immortale Johnny Rapid, Diego Sans, Deangelo Jackson, Dante Colle e Michael Delray.

E per chi vuole continuare a fantasticare su Shawn Mendes, invece, che si accontentasse della campagna pubblicitaria Calvin Klein, che ce lo mostra beatamente in mutande.

Nomi più cercati su Men.com nel 2019 – la TOP10

1) Shawn Mendes

2) William Seed

3) Justin Bieber

4) Matthew Camp

5) Joey Mills

6) Johnny Rapid

7) Diego Sans

8) Deangelo Jackson

9) Dante Colle

10) Michael Delray