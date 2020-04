Sniffatori di calze: ecco quali sono le più amate al mondo

https://www.sneakfreaxx.de/shop/en/

AASSSOXX

è un marchio di abbigliamento e calze sportivo polacco fondato nel 2018 da due feticisti stravaganti. Tutti i loro vestiti sono fatti a mano e realizzati su misura.“Progettato per soddisfare tutte le tue fantasie più oscure. Adoriamo il sudore, l’olfatto, il gusto del corpo maschile. Mettiamo alla prova tutti i vestiti e le calze su noi stessi, quindi siamo sicuri che ti faranno eccitare come noi mentre li proviamo.”

https://www.instagram.com/aasssoxx.shop/?hl=it

https://aasssoxx.pl/

KIFFEUR

è un marchio francese dedicato a tutti i feticisti di calze e dello sportwear.

“Per me è un modo di democratizzare il feticcio del calzino; La parola KIFFEUR deriva dal verbo “kiffer”, che significa che apprezziamo molto qualcosa; i gay fetish francesi di tn airmax, calzini e jogging si sono appropriati della parola KIFFEUR per riconoscersi.



Sulle reti di appuntamenti era diventato più semplice chiedere: “Sei kiffeur?” Per capire immediatamente cosa stavamo cercando.

Quando mi è venuta l’idea di lanciare un marchio dedicato a questo feticismo, la parola KIFFEUR è apparsa ovvia.

Di recente, è stata aggiunta una linea di intimo con boxer dal look sportivo e maschile.”

Tutto viene realizzato in Francia in un cotone proveniente dall’agricoltura biologica; Per effettuare un ordine, è possibile contattare con un semplice messaggio privato, questo ha il vantaggio di essere più user-friendly rispetto a un normale sito di vendita poiché parli direttamente con il creatore del marchio.