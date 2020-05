Quattro anni di unioni civili: l’11 maggio 2016 l’Italia diventava più umana

Erano 372 i voti favorevoli. I contrari erano 51. Gli astenuti, 99. Questi i numeri della Legge del 20 maggio 2016, n. 76. Conosciuta da tutti come Legge Cirinnà, anche se il suo vero nome è “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Con queste legge, le unioni civili in Italia divennero finalmente realtà. E il Belpaese diventava un po’ più “civile”.

Una legge zoppa, secondo alcuni, perché priva della stepchild adoption, eliminata dal testo al Senato per avere il voto anche da parte di NCD (Nuovo Centro Destra), che nel 2016, durante il governo Renzi, faceva parte della maggioranza. Il testo, difatti, erano stato votato con la fiducia, dopo quello che alcuni definiscono il tradimento del M5s, che dopo un timido sì aveva cambiato rotta, rischiando di affossare la legge.

Ma le polemiche su questa vicenda sono state tante, troppe campane che raccontano diverse versioni. L’importante è che, a 4 anni da quell’11 maggio 2016, con la legge sulle unioni civili moltissime coppie hanno potuto coronare il loro sogno e definirsi una famiglia riconosciuta dallo Stato. Certo, c’è ancora tanto da lavorare per fare in modo che le famiglie arcobaleno con tanto di bambini siano riconosciute e tutelate come quelle etero, ma per la mentalità della politica italiana (sia destra che sinistra) fu un buon primo passo.

Oltre 10.000 le coppie che si sono sposate con le unioni civili

Non ci sono molti dati sul numero di unioni civili, in quanto l’ultimo aggiornamento risale al 2018. Secondo un rapporto Istat di fine 2019 e che riguardava il 2018, le coppie dello stesso sesso che si sono unite civilmente sono 2.808.