Drag and Friends, arriva sul web il primo festival italiano con spettacoli drag – video

Se la Fase 2 da pandemia ha visto ripartire quasi tutte le attività commerciali del Paese, c’è un settore, quello legato agli spettacoli dal vivo, che ancora paga a carissimo prezzo l’incubo Coronavirus.

Le discoteche saranno probabilmente le ultime a ripopolarsi, considerando l’obbligo del distanziamento sociale, con il web opzione alternativa tutt’altro che secondaria in un momento tanto complicato. Ha così preso vita una piattaforma on line per colorati e irriverenti show drag, e non solo, dal 23 maggio al 28 giugno, direttamente sul vostro pc o smart tv.

È infatti nato il DRAG & FRIENDS, così chiamato dalla sua ideatrice Simona Sventura, Festival che ha lo scopo di presentare al pubblico italiano spettacoli e contenuti inediti di performer e drag Queen del nostro paese. Pagando solo 6 euro di biglietto, il pubblico da casa potrà decidere quale show vedere, sostenendo così il lavoro di una categoria che, in questo periodo più che mai, ha deciso di sperimentare nuovi palcoscenici. Al momento hanno deciso di aderire, alla nostra iniziativa, oltre 85 artisti di tutta Italia: Karma B, Tekemaya, Deville LeBleu, Nikita Magno, LaWanda Gastrica, Drag Rovina, Peperita, Sebille Garcia, Apollonia, Silvana Della Magliana, Fay Skifo, La Diamond, Velma K., Darla Girandola, Calypso, Asia, Nuit Blanche, Gonzalo Mirabella, Azzurro Fumo, Ape Regina e tanti tanti altri.