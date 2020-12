Georgia, ballerini gay incoraggiano gli elettori a votare per il Senato

Inizia oggi la corsa al voto postale in Georgia, dove il 5 gennaio vi sarà l’ultima tappa delle elezioni presidenziali USA. Infatti, i primi giorni del prossimo anno i cittadini dello stato della Georgia dovranno recarsi nuovamente alle urne per votare due dei loro rappresentanti al Senato. Questo sarà un voto importante, poiché sancirà la maggioranza al Senato, che al momento è a favore dei repubblicani.

E a invitare i georgiani ad andare a votare ci sono anche i ballerini del noto club gay Swinging Richards di Atlanta, ripetendo così il gesto di alcuni colleghi di pole dance, in occasioni della elezioni di novembre. Un video bipartisan, dove non c’è alcuna indicazione su quale candidato votare, spingendo quindi solamente alla partecipazione al voto.

Il sex appeal dei ballerini per incoraggiare il voto in Georgia

Il video per le elezioni in Georgia è ironico, realizzato da Axel Roldos, operatore sanitario di Atlanta e attore. L’idea di questo video è venuta dopo aver notato lo spot Get Your Booty to the Poll, che si potrebbe definire la versione femminile di quanto fatto dagli spogliarellisti del Swinging Richards.

Nel video, alcuni dei ballerini affermano:

Due mesi fa, le regine di Atlanta ti hanno chiesto di portare il tuo voto ai seggi, e l’hai fatto. Il 5 gennaio noi, la Georgia, decideremo il ballottaggio per due seggi al Senato. Quei due seggi decideranno il controllo del Senato.

Mentre Alex Roldos, ha confermato l’imparzialità del video:

Con la gara che cerca di essere il più vicino possibile, e con qualcosa in più, sento l’enorme responsabilità di fare il più possibile per assicurarmi che la democrazia sia apprezzata e che ogni voce venga ascoltata. Naturalmente ho la mia preferenza, ma voglio che tutti partecipino. Ogni voto conta. Voto assolutamente per i candidati alla salute, al lavoro e alla giustizia, il reverendo Raphael Warnock e Jon Ossoff (entrambi Democratici). Lavorano per i georgiani e, per estensione, il resto del paese, e si impegnano ad approvare una legislazione significativa per dare a tutti l’aiuto di cui hanno bisogno per prosperare.

Forse, un giorno, alle prossime elezioni italiane vedremo anche noi dei ballerini che ci inviteranno ad andare a votare?