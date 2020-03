Angelica Ross di Pose presenta il fidanzato ma sui social scoprono una clamorosa verità

39enne attrice transgender, Angelica Ross ha riscritto la storia della tv a stelle e strisce in quanto prima attrice trans a comparire in due serie regular contemporaneamente, ovvero Pose e American Horror Story. Vista persino in Natale a Miami di Neri Parenti nel lontano 2005, la Ross deve tutto o quasi a Ryan Murphy, che le ha affidato il ruolo di Candy Abundance nella fantastica serie FX, prima di volerla anche nei panni di Guendalina Ward in 1984, nona stagione della serie horror.

Diventata nel frattempo nuovo volto Louis Vuitton, e prima persona transgender a condurre un dibattito presidenziale, Angelica si è ora fidanzata. Sui social ha infatti presentato il suo nuovo amore, dal quale l’ha divisa la pandemia da Coronavirus.

“Alla fine l’ho trovato e devo allontanarmi da lui. Un primo test che ci impegniamo a superare. Mi manchi B“, ha scritto la Ross, sorridente e felice accanto all’uomo senza nome. Peccato che una volta pubblicate le foto di costui, sui social sia incredibilmente emersa la doppia identità dell’uomo, che avrebbe un figlio e anche un una fidanzata. A confermare la clamorosa scoperta la stessa Angelica, che ha ringraziato Twitter per aver svelato l’arcano. “Internet è INCREDIBILE. Ho parlato tutta la mattinata con la madre di suo figlio e la fidanzata“. Che il nuovo amore sia già stato archiviato?