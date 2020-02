Ben Affleck, “non uso Grindr”: la replica della celebre app dating

Tornato single dopo la rottura con Lindsay Shookus, il due volte premio Oscar Ben Affleck ha suscitato clamore, nei giorni scorsi, quando ha smentito categoricamente a Good Morning America la sua presenza su qualsiasi app di dating.

“Non sono su nessuno di questi siti. Non utilizzo nessuna dating app, né Tinder, né Grindr, né Bumble. Non sono un fan di questa roba, conosco persone che li usano e che li trovano divertenti, ma non è il mio caso“, ha preciato il 47enne ex Batman, scatenando l’ilarità della comunità LGBT. D’altronde perché un divo dichiaratamente eterosessuale, con ex moglie e figli, dovrebbe sottolineare di non essere su un’app gay?

Grindr, nel dubbio, ha subito preso la palla al balzo per replicare a Ben, con un tweet presto diventato virale. “Non rifiutare l’idea finché non lo provi!“. Affleck, ad oggi, non ha ancora risposto. L’attore, sceneggiatore, produttore e regista, per 10 anni sposo della Garner, conosciuta sul set di Pearl Harbor e madre dei suoi 3 figli, è stato in passato anche con Gwyneth Paltrow e soprattutto Jennifer Lopez, con la quale arrivò ad un passo dalle nozze.