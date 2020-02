Gabriele Rossi e Gabriel Garko, mimosa della “pace” il giorno di San Valentino

Da mesi, oramai, si parla del particolare rapporto tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko, a lungo inseparabili. Poi qualcosa è successo, perché il settimanale Chi aveva paparazzato il giovane Rossi a Milano, in compagnia di Lorenzo Licitra (“insieme la sera e poi ancora due mattine dopo“), vincitore di X Factor 11, facendo venire a galla una presunta rottura nei rapporti tra Gabriele e Gabriel, ufficialmente soltanto ‘amici speciali‘.

Ma il 14 febbraio, giorno di San Valentino, i paparazzi del settimanale Mondadori hanno ripescato Rossi e Garko insieme, a Roma, seduti al tavolo della Caffetteria Mazzini, nel quartiere Prati. “Forse anche per allontanare quelle nubi che sembravano essersi addensate sulla loro amicizia“, scrive Chi, sottolineando come i due abbiano anche “ritrovato l’antica complicità“. Gabriele e Gabriel si sono scambiati persino una mimosa, come segno di una ritrovata pace.

Nel dubbio Garko, proprio il giorno di San Valentino, ha pubblicato un cuore sul suo profilo Instagram, ridando fiato ad un gossip a tinte gay che entrambi gli attori, va detto, non hanno minimamente provato a tacere. Anzi. Nelle sue ultime interviste Gabriel è stato spesso inaspettatamente ambiguo, tanto dall’aver fatto notare a Pierluigi Diaco, su Rai 1, che se “io ho dei gusti particolari e a te questa cosa fa vomitare o non ti piace, in ogni caso per me è la ‘normalità’ e per te no“. E chi vuol capire, capisca.