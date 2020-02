Luke Evans presenta il suo fidanzato con una foto Instagram di una dolcezza infinita

È di origini gallesi, è un attore di cinema, di teatro ed è anche un cantante dalla voce calda e intensa. Luke Evans è stato visto in Lo Hobbit, in Dracula Untold, in La Bella e La Bestia e in L’Alienista, serie tv thriller disponibile ora su Netflix. È dichiaratamente omosessuale ed è molto attivo sui social, luogo in cui mantiene un filo diretto con i suoi fan. E proprio su instagram, di recente, ha pubblicato una foto che immediatamente ha fatto il giro del web.

Con uno scatto tenero e sincero, Luke Evans ufficializza la relazione con Rafa Olarra. ‘Adora il mio umorismo gallese’, scrive nella didascalia. Lo scatto fa riferimento a una vacanza di coppia che insieme hanno trascorso qualche tempo fa alle Hawaii. I due però non è la prima volta che appaiono insieme sui social. Diverse sono le foto in cui Evans è stato visto in atteggiamenti intimi con il bel Rafa Olarra, come alla premier di Frozen 2 e in altri occasioni pubbliche, ma fino ad ora non aveva mai ufficializzato la sua situazione sentimentale.

Come Evans, anche Olarra è un artista. È di qualche anno più giovane ed è nato a Buenos Aires, in Argentina. Ha studiato a Madrid prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Di professione è direttore artistico, ha supervisionato il design di interni del Faena Hotel di Miami, ed ha collaborato con una vasta gamma di registi e fotografi, come Mario Testino e Catherine Martin.Luke Evans ha fatto il suo coming out nel 2002 in una celebre intervista che ha rilasciato a The Advocate, in cui ha dichiarato che ‘essere gay per lui non è mai stato un problema e mai lo sarà’.