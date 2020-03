Mahmood ha (forse) trovato l’amore con un ballerino di ‘Amici’?

È il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, a lanciare un altro gossip sulla vita privata di Mahmood. Il vincitore dell’edizione numero 69 del Festival di Sanremo parrebbe infatti aver trovato un nuovo interesse amoroso. Il settimanale Mondadori riporta che Mahmood starebbe uscendo con Gabriele Esposito, conosciuto per aver partecipato come allievo ad ‘Amici di Maria de Filippi’ nella stagione 2015-16, e successivamente come ballerino professionista del programma. Entrambi mai dichiaratisi omosessuali, negli ultimi giorni sono stati paparazzati insieme.

Il settimanale afferma che Mahmood e Gabriele si frequenterebbero da diverse settimane. Il ballerino di Napoli si è trasferito da tempo a Milano, città in cui il cantante vive attualmente, ed è qui che i due avrebbero iniziato a frequentarsi. Qualche giorno fa Gabriele Esposito è partito alla volta di Roma per uno stage e, nella serata, è tornato a Milano, dove ad attenderlo ha trovato proprio Mahmood.

Il settimanale riporta che tra i due sarebbe scattato persino un potenziale bacio in auto, o almeno così lasciano intendere le foto che sono state pubblicate. Però non c’è nessuna conferma di questa liaison, dato che il cantante e il ballerino non hanno risposto ai rumor delle ultime ore. La loro ”amicizia speciale” è stata testimoniata anche in una storia su Instagram pubblicata da Elodie, a cena con entrambi la scorsa settimana. Non resta che attendere ulteriori dettagli in merito.