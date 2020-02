Il nuovo interesse amoroso di Lady Gaga? ‘Un uomo serio e intelligente’

Si prospetta un anno scoppiettante per Lady Gaga. Con l’annuncio del nuovo singolo che dovrebbe essere rilasciato a giorni, esattamente il 7 Febbraio, dall’America arriva un altro pettegolezzo sulla vita privata della regina dei Little Monster. Come riporta l’aggiornatissimo Page Six e alcune foto che sono trapelate in rete, da oltre un mese Lady Gaga avrebbe trovato un nuovo interesse amoroso. La prima uscita pubblica? Il due Febbraio, durante il Super Bowl. L’artista infatti è stata fotografata mano nella mano con un uomo alto, schietto e decisamente molto attraente.

In attesa di conferme ufficiali, l’aggiornatissimo tabloid di gossip avrebbe indagato sulla questione. Secondo le prime indiscrezioni Lady Gaga è dal mese di dicembre che sta frequentando l’uomo del mistero. L’uscita pubblica durante il Super Bowl confermerebbe la foto trapelata sui social in cui l’artista sarebbe stata pizzicata insieme al suo nuovo amante.

Sappiamo però che Lady Gaga in fatto di uomini ha sempre ottimi gusti. Lui si chiama Michael Polansky, dal 2009 è CEO della Parker Group, azienda con sede a San Francisco, e dal 2010 è il co-fondatore del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, un centro che si occupa di ricerca nella lotta contro il cancro. Come riportano le fonti, si sarebbero conosciuti a Los Angeles in un evento promosso proprio da Michael. I due si frequenterebbero dallo scorso Natale. Il giovane amante della Gaga viene descritto come un tipo ‘intelligente, serio e che è sempre alla mano’.