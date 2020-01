Sam Smith tutto nudo sui social: “Ho passato tutta la vita a nascondere il mio corpo” – foto

Un 2019 di rinascita, quello vissuto da Sam Smith. Il cantante inglese, campione di vendite e in grado di vincere Grammy, Oscar e Golden Globe, ha prima chiesto al mondo di utilizzare i pronomi They/Them, nel momento in cui si parla della sua persona, per poi mostrare il proprio corpo, fino a un paio d’anni fa nascosto, con profonda timidezza.

Nelle ultime settimane Sam si è spesso mostrato in costume, sui social, fino all’inedito scatto della notte, che ce lo mostra correre in spiaggia, nudo, senza costume da bagno.

“Mi sento così bene a petto nudo in vacanza”, aveva scritto pochi giorni fa. “Ho passato tutta la vita a nascondere il mio corpo dal sole. L’anno scorso la mia pelle si è inzuppata in quella LUCE. Non lasciate che nessuno o niente vi impedisca di sentire quel bacio che arriva dall’alto”.

Un bacio solare che Smith ha sempre più fatto suo, tanto dall’aver deciso di cedere alla tintarella integrale. Pioggia di like, di complimenti e commenti per il cantante inglese, che ha deciso di iniziare il 2020 senza nulla addosso.