Jesse Tyler Ferguson di Modern Family annuncia: “Io e mio marito saremo presto papà”

Diventato celebre grazie al ruolo di Mitchell Pritchett nella serie televisiva Modern Family, il 44enne Jesse Tyler Ferguson ha rivelato nel corso del The Late Late Show with James Corden che diverrà per la prima volta padre insieme all’amatissimo Justin Mikita, suo sposo dal 2013.

Nel mese di luglio il neonato diverrà realtà, tramite gestazione per altri, con Jesse Tyler ovviamente esaltato dall’idea di diventare papà. “Sarà un maschietto o una femminuccia?“, ha chiesto Corden. “Un essere umano“, ha perfettamente risposto Ferguson.

Jesse Tyler e Justin, avvocato, fanno coppia dal lontano 2010. Fidanzati dal 2012, si sono sposati il 20 luglio 2013 a New York. Ferguson ha preso parte a tutte e 11 le stagioni di Modern Family, serie 20th Century Fox Television amatissima negli Usa e soprattutto premiatissima. Jesse Tyler ha strappato 5 nomination agli Emmy Awards, in questi undici anni, senza mai vincerne uno. Ma il vero riconoscimento, tanto per lui quanto per il marito, arriverà in estate.