Grazie Pier Vittorio Tondelli ché ti leggo e ritorno in me

Come affrontare un mito? Come parlare di Pier Vittorio Tondelli?

Lo scorso 16 dicembre sono stati 30 anni dalla morte dell’ultimo classico del ‘900. Oggi potremmo dire che lo scrittore ha racchiuso la sua breve esistenza in una frase contenuta nei Biglietti agli Amici:

“Ciò che è duro e forte è servo della morte; ciò che è tenero e debole è servo della vita”,

e per parlare di Tondelli forse bisogna partire proprio da questo essere tenero e debole. Non suo, o anche suo. Chiunque l’abbia conosciuto parla di una timidezza imperante, che forse esorcizzava tramite i suoi scritti, mettendo in scena personaggi cinici, spesso brutali, ma accomunati da una fragilità che da un lato li faceva essere tali e dall’altro li rendeva dannatamente legati alla vita. Anzi, gli scritti di Tondelli, i primi romanzi soprattutto, sono un esempio, una cartina di tornasole. Lo scrittore sembra dire: ecco cos’è la vita! Ecco chi è davvero immerso nel fluido scottante e lacerante dell’esistenza. I libri di Pier Vittorio Tondelli appaiono come un eterno contraltare al conformismo, alla società che ti invecchia già a vent’anni, che ti logora e ti riduce all’ennesimo, inutile scarto con tutta la stanchezza che ne consegue.

Essere servo della vita, esserlo anche per pochissimo tempo, ma esserlo.

Poco più di un anno fa, ho letto per la prima volta Altri Libertini, a quarant’anni dalla prima pubblicazione, e mi è parsa la cosa più innovativa che mi sia capitata tra le mani. In un momento di noia (in senso Morav-iano) leggere i racconti di Tondelli è stato come ritornare alla vita, ritornare in una zona del mio io – spesso celata e occlusa dagli affanni e dal disumano in cui ci si imbatte ogni giorno – dove ristabilisco le priorità, dove l’esistenza si spoglia di tutto e assorbe solo l’essenziale, dove mi sento vivo.

Ci sono alcuni scrittori che provocano in me questa sensazione, come Cristina Campo, Anna Maria Ortese, Henry David Thoreau, Simone Weil e appunto Pier Vittorio Tondelli. Che sia per un unico libro o per l’opera omnia, il mio animo non può che accogliere le parole di questi imperdonabili e riprendere il sentiero che avevo lasciato mentre affrontavo il fumo grigio di una metropoli o l’ennesimo screzio con le persone a me care.

Tondelli mi dà queste sensazioni perché è uno scrittore dell’esperienza; Tondelli ha sete di esperienza e tramite una ricerca stratificata e un linguaggio esaltante e pieno di piroette, regala al lettore le vite negate della sua generazione. I suoi libri, con Altri Libertini in testa, sono lo spazio di rappresentazione degli ultimi, dei dimenticati e dello scarto di una società senza tempo e con troppa sete di potere e di guadagno per occuparsi di tutti. Tondelli racconta l’iniziazione alla vita, al sesso, ai sentimenti, alla droga; le storie dei suoi vent’anni e dei coetanei, tra una mischia e una profonda solitudine. Lo scrittore di Correggio crea un territorio franco in cui i desideri ripudiati possono germogliare, che sia una stazione, un vagone abbandonato o tra le mura di una caserma militare.

In uno dei miei passi preferiti del suo libro d’esordio c’è questa riflessione: “La strada per cambiare la scuola è ancora lunghissima e non serviranno queste feste e queste uscite e che quando non ci sarà scuola la scuola allora sì che funzionerà e sarà bella finalmente perché uno si alzerà, e andrà al cinema e a fare all’amore ed è questa la scuola, cioè l’esperienza, mica la normalizzazione, te lo dico io che ho imparato più da un pomp*no che da ventanni di esami“. Una frase che spazza via interi trattati di Ivan Illich e che racchiude il senso che Tondelli dava alla vita, un senso votato all’esperienza, all’immergersi continuamente nell’amaro calderone dell’esistenza.

Oggi leggere Tondelli è rivoluzionario, forse più che negli anni ’80. Oggi Tondelli, in tempi di sperimentazioni inclusive in vitro, ci sbatte in faccia la nuda realtà. L’omosessualità, la transessualità, la tossicodipendenza, l’essere un senza tetto perché nessuno ti considera è lì, nero su bianco, senza sconti, senza miti ed edulcorazioni.

Ho letto Altri Libertini per la prima volta a 22 anni, nel 2020, e sono della glorificata e dibattuta GenZ, eppure è sembrato che davanti a me si aprisse uno squarcio: un nuovo mondo dove il concetto di libertà è rovesciato, dove non ci sono pietismi, non c’è ipocrisia, ci sono solo le persone, il loro vissuto e il desiderio di esistere.