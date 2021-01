Inauguration Day 2021, Lady Gaga e Jennifer Lopez cantano per Joe Biden e Kamala Harris – video

< 1 minuto di lettura

Il 59esimo e primo insediamento della storia d’America senza pubblico, perché in piena pandemia e con tutti i presenti necessariamente mascherati. Joe Biden e Kamala Harris hanno appena giurato come nuovo presidente e prima vicepresidente donna della storia d’America.

Cerimonia blindatissima a Washington, al freddo e tra i fiocchi di neve, con due dive del pop ad illuminare una nuova alba e lo sconfitto Donald Trump, presidente uscente, in fuga dalla Casa Bianca con l’elicottero, incredibilmente distante da questo passaggio di consegne che da secoli fa parte della tradizione americana.

Se Lady Gaga ha intonato l’inno nazionale in modo semplicemente perfetto, Jennifer Lopez ha cantato This Land is Your Land, brano tradizionale statunitense scritto da Woody Guthrie nel 1940, e America the Beautiful. Sul finire, la popstar ha lanciato un messaggio a tutte le minoranze del Paese, in spagnolo: “Una nacion con libertad y justicia para todos!”.

“Questa è la giornata dell’America, della democrazia, della storia, della speranza“, ha poi detto il neo presidente Joe Biden. “La democrazia ha prevalso. Metterò tutta la mia anima per riunire la nazione. “Uniti contro i nemici che affrontiamo, l’odio, l’estremismo, l’illegalità violenta, le malattie, la disoccupazione, la mancanza di speranza: con unità possiamo fare cose importanti“. Sarò il presidente di tutti gli americani, mi batterò anche per coloro che non mi hanno sostenuto“.

Da oggi, dopo 4 anni da incubo omotransfobico, ha inizio una nuova era. L’era Biden-Harris.