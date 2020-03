Coronavirus, i Ferragnez organizzano una raccolta fondi per gli ospedali: già un milione di euro raccolto

910.548 euro raccolti alle ore 15:35, con oltre 52.000 donatori. La raccolta fondi in favore dell’Ospedale San Raffaele di Milano pensata e organizzata da Chiara Ferragni e Fedez è letteralmente esplosa sul web, arrivando a sfiorare il milione di euro raccolti in meno di 6 ore.

I Ferragnez hanno donato 100.000 euro, per poi appellarsi ai propri follower e al web tutto.

In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente. Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

A questo punto la Ferragni e Fedez hanno esplicitato le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva, ovvero i ventilatori, i dispositivi di ventilazione non invasiva, il monitoraggio emodinamico, i monitor. “Anche una piccola donazione può fare la differenza”, hanno continuato i Ferragnez. “Siamo in stretto contatto con i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva”.

Anche pochi euro, ovviamente, possono servire. Il traguardo del milione di euro è ormai alle porte. Abbattiamolo (cliccate QUI) e andiamo oltre, con la consapevolezza che si è davvero ‘influencer’ soprattutto in questi casi.