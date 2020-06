Le Karma B feat. AvA cantano “Let A Boy Cry” contro l’Omotransfobia

Prendere un iconico brano dance degli anni ’90 e tramutarlo in un inno contro l’omotransfobia. Le Karma B, duo di drag queen gemelle più noto d’Italia, hanno reinventato “Let A Boy Cry“, capolavoro dance di Gala del 1997, qui rivisitato in un grido Pride dalle spiccate sonorità elettroniche.

Un brano realizzato in featuring con AvA the Music Shark, seconda voce e produttrice del video diretto da Paolo Lombardo. Le Karma hanno qui riproposto il sound incalzante del pezzo originale abbinandolo a un testo che tratta temi come la libertà di scelta e l’affermazione di sè, a dispetto di una società che impone regole e comportamenti prestabiliti.

Nel video girato dal creativo Paolo Lombardo e dagli stessi Karma B, si susseguono i quadri dagli inconfondibili sei colori che compongono la bandiera rainbow. Prima il giallo, poi l’arancione, il rosso e così via, tutto con la presenza di citazioni pop e oggetti volutamente kitsch. Numerosi i riferimenti alla storia del movimento LGBT, come le immagini dell’illustratore e icona gay Tom of Finland, oppure l’estetica Pride anni’70. Il progetto musicale è sostenuto da Same but Different Milano, che realizza prodotti rainbow il cui ricavato viene in parte devoluto al Centro Nazionale contro il Bullismo/Bulli Stop.