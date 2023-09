Kylie Minogue è tornata, trepidiamo tuttə per “Tension”, il nuovo album tutto da ballare

2 minuti di lettura

Prontə a spezzare la tensione? Non siate tristi per la fine dell’estate, c’è Kylie Minogue a darci una botta di vita da qui al resto dell’anno.

Venerdì 22 settembre esce Tension, sedicesimo album in studio di una popstar che non conosce tempo.

Che sia il 1988, quando il suo primo album, Kylie, rimaneva per più di un mese primo nella classifica ufficiale inglese.

Che siano gli anni 2000, quando con quel motivetto ripetuto (la-la-la-la-la-la-la) con Can’t Get You Out Of My Head si rifiutava di uscire (letteralmente) dalle nostre teste.

O quando nel 2010, nelle vesti di una moderna Afrodite, scalava una montagna di amanti tra le strade della città, e di nuovo anche la classifica inglese (esattamente 22 anni dopo la sua prima numero uno).

Nell’arco della sua carriera si è portata a casa (tra i tanti) ben 3 Brit Awards, 1 Grammy, e 17 (!) Aria Awards. Oltre che fedelissima alleata della comunità LGBTQIA+, dal supporto al DDL Zan all’apertura del Sydney Pride 2023.

Oggi, a 55 anni la fatina della musica pop (non per nulla, è stata anche la Green Fairy di Moulin Rouge! nel 2001) ritorna e conquista chiunque, facendo incontrare gen Z e veterani della musica pop sotto le luci stroboscopiche con Padam Padam, brano che ci martella addosso da mesi e rende scientificamente impossibile non muovere le chiappe.

Ispirata dall’omonimo brano del 1951 di Édith Piaf, Padam Padam è schizzata in cima alla Big Top 40 inglese, facendo impazzire i social tra valanghe di video TikTok, dibattiti per comprenderne il significato (si rifà forse al battito del cuore?), e balletti in suo onore.

Prodotto e co-scritto insieme ai suoi due fidati collaboratori Biff Stannard e Duck Blackwell, Tension (anticipato anche dall’omonimo secondo singolo) è una parata di 11 brani che Kylie descrive come un tuffo nella libertà.

Perché sotto i beat potenti e synth impazziti, i brani di Tension hanno tutti una loro storia, e sono molto più personali e vulnerabili di quanto può apparire. All’ ennesima (ri)conferma – per chi fosse ancora cinico a riguardo – che anche la musica disco ha qualcosa di profondo e intimo da raccontarci.

Una “miscela di riflessioni personali, abbandoni dentro un club, e grande malinconia” che balla sopra le nostre paure e ansie quotidiane, permettendoci di rinascere sulla pista da ballo.

“Realizzare quest’album mi ha aiutato a navigare questi tempi incerti e celebrare il presente” ha dichiarato Kylie “Spero accompagni gli ascoltatori durante il loro percorso e diventi parte delle loro storie”.

Kylie Minogue – Tension tracklist

1. Padam Padam

2. Hold On To Now

3. Things We Do For Love

4. Tension

5. One More Time

6. You Still Get Me High

7. Hands

8. Green Light

9. Vegas High

10. 10 Out Of 10 (with Oliver Heldens)

11. Story

Deluxe Edition:

12. Love Train

13. Just Imagine

14. Somebody To Lov