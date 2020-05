Love, Victor, primo delizioso full trailer per la serie spin-off di Tuo, Simon – video

Manca ormai meno di un mese all’arrivo su Hulu di Love, Victor, serie tv spin-off del film Tuo, Simon, nel 2018 diretto da Greg Berlanti e a sua volta tratto dal romanzo Non so chi sei, ma io sono qui (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda) di Becky Albertalli.

In uscita il 19 giugno prossimo, Love, Victor segue le vicissitudini alla Creekwood High School del nuovo arrivato Victor, interpretato da Michael Cimino. Chiamato ad adattarsi ad una nuova città, ad una nuova scuola e a nuovi amici, il giovane dovrà anche accettare il proprio io e la propria omosessualità, chiedendo aiuto proprio a Simon, nel film del 2018 interpretato da Nick Robinson, qui voce narrante e produttore della serie.

Il primo delizioso full trailer della serie, lunga 10 puntate, ci mostra Cimino alle prese con le prime cotte adolescenziali, gli amici e i rapporti familiari, vedi mamma, papà e fratelli, a cui tacere il proprio orientamento sessuale. Love, Victor prenderà forma un anno dopo gli episodi narrati in Love, Simon, con Anne Fletcher, regista di Step Up, 27 volte in bianco, Ricatto d’Amore e Fuga in tacchi a spillo, dietro la macchina da presa del 5° episodio.

In Italia non è ancora chiaro chi distribuirà Love, Victor, ma occhio a StarzPlay, che negli ultimi mesi ha già messo mano a serie Hulu come The Great e Normal People.