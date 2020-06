Love, Victor: nella serie previste più stagioni con scene di sesso gay

Questa l’idea di Brian Tanen, lo showrunner di Love, Victor. Per lo spin-off di Love, Simon (conosciuto in Italia con il titolo Tuo, Simon) si sta pensando a più stagioni che includeranno anche diverse scene di sesso gay, che non si limiteranno quindi a soli e semplici baci o gesti romantici.

Introdurre delle scene “hot” è un modo per far crescere i personaggi della serie assieme al proprio pubblico, e secondo Tanen, è un bene che la seria sarà trasmessa su Hulu, e non più su Disney +.

La decisione della nuova piattaforma di non includere nel catalogo anche Love, Simon (e in seguito Love, Victor?) aveva scandalizzato la comunità LGBT+. La decisione di Disney + era motivata dalle scene di sesso gay, non adatte a un pubblico piuttosto giovane. Da ricordare che su Love, Simon la scena più “hot” è un bacio tra due ragazzi, che avviene alla fine del film.

Scene di sesso gay su Love, Victor anche grazie a Hulu

Brian Tanen ha spiegato:

Mentre progrediamo nelle stagioni future e mentre i nostri adolescenti crescono, queste cose che compongono il tessuto della vita adolescenziale – comprese le esperienze degli adulti e sessuali – saranno più facili da raccontare su una rete più adulta come Hulu.

Difatti, la presenza su Hulu potrebbe aiutare non solo a inserire delle scene di sesso, ma anche contribuire alla diffusione della serie per molte stagioni, fattore che forse non era dato per certo su Disney +.