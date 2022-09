Milano Fashion Week: record di modellə trans e non binary per Prada

2 min. di lettura

Il mondo della moda continua a colorarsi di nuove tinte, accogliendo anche stavolta ogni sfumatura dello spectrum queer. E quest’anno Prada non è stata da meno: stando ad Harper Baazar, durante la Milano Fashion Week di quest’anno, la passerella è stata sfilata da ben 16 volti emergenti dal mondo transgender e non binary.

Con la supervisione del maestro parrucchiere Guido Paul e il make up artist Pat McGrath, il palco ha celebrato volti nuovi, estendendo un gusto moderno e avanguardia non solo per quanto riguarda i capi ma anche per chi li indossa: su tuttə spiccano Alin Szewczyk, attore non binary, laureatə all’Università di Varsavia e tra i nomi di punta della collezione primaverile 2023, ma anche le star del web Taira – alla sua seconda collaborazione con Prada, dopo aver sfilato per Simon’s e Mrs. Prada due anni fa, originaria di Hokkaidō e curatrice di una rubrica dove esplora l’intersezione tra identità di genere e bellezza – e Katy Grammatikopoulou, Youtuber anche nota come Katy Gramma, diventata virale grazie alla serie Pantene “Hair has no Gender“. Gramma, che ha sfilato con un look alla Sharon Tate uscita dalla Valle delle Bambole, ha condiviso il gran momento sul suo Instagram: “Questa ragazza sono io” ha scritto nella caption “Dopo 109 anni, il più famoso e affermato brand di moda italiano ha deciso di includere per la prima volta una modella transgender nel suo show. Fiera della mia comunità” concludendo: “Questa ragazza viene dalla Grecia e fiera del suo paese. Questa ragazza sono io.”

Prima della riassegnazione del sesso nel 2018, Gramma ha dichiarato che no sapeva neanche cosa significasse essere trans: “Non pensavo che una persona potesse riallineare il proprio genere in questo modo. Appena l’ho scoperto ho capito fosse la mia unica opzione. La mia unica speranza”. Fino a qualche anno fa, Gramma aveva partecipato anche a Greece’s Next Top Model, ricevendo ben 4 sì dalla giuria, ma le sue clip sono state rimosse dal programma senza andare mai in onda.

Seguono Samu Happonen – scrittrice e artista scandinava, anche conosciuta come la drag queen Love, Rebecca – l’attivista Bella Berghoef, Hunter Pifer (diventata virale su TikTok dopo aver parlato apertamente della condizione delle persone trans in America), Laisha Figuereo, C. Boy Ewald, C. Boy Ewald, Celeste Fitzpatrick, Melissa Hanselaar, Noor Van Britsom, Lieke Woltjer, Sophia Lisboa, Aitiola Akilola, e Ji ShuYan.

