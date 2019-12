Capodanno, brillate come stelle in look favolosi

L’ultima notte dell’anno è fatta per brillare. Diciamo addio in tutto il nostro splendore all’anno appena passato e prepariamoci ad accogliere al meglio quello che verrà, giocando con borchie, cristalli, strass che regalano subito un tocco di glamour. Se non amate strafare decidete se volete impreziosire con ricami o cristalli o gli abiti o gli accessori. Mai tutte e due insieme, a meno che non siate a un party tutto glitter, degno di David Bowie e dello Studio 54. In quel caso osate come se non ci fosse un domani! Altrimenti dovrete scegliere tra mocassini o sneaker rivestite di glitter color argento o oro (su Amazon ne trovate tantissimi a prezzi super competitivi!) o cinture con ricami argentati e fibbia da rocker bohemienne.

Riordate che, se per gli altri state solo cercando di distinguervi fecendo gli eccentrici, in realtà voi state semplicemente essendo voi stessi quindi light on, puntate su di voi i riflettori e siate sparlking ed effervescenti come le bollicine che berrete a mezzanotte, si spera sotto il vischio con il vostro amore.

Per chi invece dovesse preferire presentarsi al party più cool dell’anno puntando sull’abbigliemnto il consiglio è di scegliere un bel tuxedo o un completo sartoriale decisamente fitting che evidenzi la vostra silhouette. Il colore? Nero, naturalmente. Ma illuminato da tanti piccoli punti luce che renderà il vostro ingresso nella sala quello di una vera super star. Come ispirazione sull’Instragram della maison Sait Laurent c’è uno splendido modello di colore, David, che sfoggia l’abito cult di questo Capodanno 2019. Le boutique del brand lo danno già come uno dei capi più richiesti della stagione dopo averlo visto sul social perché è glamour, ma senza esagerare e poi ha un taglio perfetto, decisamente couture.