Le mascherine rainbow sono arrivate!

Ce le avete chieste in tanti e finalmente sono arrivate!

Sono le mascherine protettive a tema arcobaleno, prodotte in Italia con tessuto di alta qualità.

Non sono presidi chirurgici ma sono realizzate in tessuto doppio strato antibatterico + tessuto esterno idrorepellente certificto UNI EN 24920 che impedisce il passaggio di goccioline.

E naturalmente hanno un design perfetto per il Pride Month e non solo.

Le proponiamo in offerta speciale (-33%) con consegna gratuita fino al 31 maggio qui.

Questa iniziativa super colorata e friendly ha anche uno scopo più serio.

L’editoria in generale già da lungo tempo ricerca modelli alternativi alla pubblicità, che non è sufficiente a creare prodotti giornalistici di qualità e rende dipendenti dagli inserzionisti.

L’emergenza COVID ha aggravato la situazione, fermando il mercato pubblicitario.

La soluzione è solo una, detta brutalmente: far contribuire i lettori.

Internet è meravigliosa ma ha un difetto: ha abituato le persone ad avere (quasi) tutto gratis.

Perciò sembra che un abbonamento digitale che solitamente va dai 5 ai 10 euro al mese sia una richiesta esosa.

In realtà parliamo di pochi centesimi al giorno per sostenere un media indipendente, che non ha altri sussidi, tessere, partiti, gruppi industriali o associativi alle spalle.