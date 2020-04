Estate 2020: rassegniamoci, dovremo essere cool anche con le mascherine

La mascherina protettiva sarà la tendenza per l’estate e le proposte luxury sono già sold out.

[Disclaimer: questo contenuto non prende in considerazione l’efficacia delle mascherine contro il COVID 19 o i loro standard. Si tratta puramente di valutazioni estetiche].

Diciamoci la verità, di necessità bisogna fare virtù, e quindi, che vogliate o no, le mascherine protettive bisognerà indossarle non si sa ancora bene per quanto tempo.

Tra chi si dice assolutamente contrario e chi invece cerca il lato positivo anche in questa situazione, renderne l’utilizzo il più piacevole possibile, può fare la differenza.

In fondo un po’ di mistero, un accessorio in primo piano nel gioco di sguardi potrebbe rendere più interessante la seduzione no? No eh? In ogni caso molto probabilmente le dovremo usare, tanto vale sceglierle belle.

Se avete giusto un po’ di manualità, potete dilettarvi in casa a cucirne una, utilizzando tessuti stampati, denim o logati ricavati da vecchi capi, come quelle di Etai Drori, e realizzandola seguendo le innumerevoli guide disponibili online ad esempio, oppure, puntare sui modelli più desiderati del web. Da quelle streetwear inspired a quelle luxury, ne abbiamo selezionate alcune, antinquinamento, famosissime ed in voga già da anni nei paesi asiatici, da indossare in abbinamento a quelle protettive, e da combinare ai vostri look.