Simon Cracker il creativo indie che narra la contemporaneità tra disincanto e sogno

Pro e contro della moda italiana?

Nella moda italiana non mi piace la paura che da anni ormai si respira nelle collezioni. Chi ha un minimo di sensibilità la percepisce: le voci di corridoio che suggeriscono le influenze e ispirazioni rubate ai brand che contano per potersi rifugiare nel giusto territorio, quello che assicura vendite e posto nelle pagine tendenza.

Trovo tutto questo nauseante e noioso.

Il rischio per me è lo stimolo per andare avanti. Molti mi dicono che faccio collezioni inquietanti e io ne sono felice perché so di aver fatto provare un’emozione. Anche se orrenda, è vera e la si può sentire addosso.

Continuerò a disegnare finchè qualcuno proverá ancora qualcosa guardando e indossando i miei pezzi.

Non so perché ho iniziato dicendo quello che non mi piace. Di positivo nella moda italiana rimane nel tempo la qualità, gli show che raccontano storie come piace a me e i materiali quasi km 0 che ci invidiano in tutto il mondo.

Con quale brand ti piacerebbe collaborare?

Credo mi scatenerebbe una bella tempesta creativa collaborare con brand sportivi, sto puntando sempre più alla comoditá per arrivare anche al mio obiettivo di NO SIZE.

Da ex cicciottello vorrei, con una serie di capi, togliere il disagio di dover dire a una commessa che taglia portiamo..che sia una s o una xxxl.

Mi piacerebbe creare una collaborazione con Nike: sarebbe un sogno rielaborare modelli e distruggerli per dare vita a qualche “frankenstein” dei miei.