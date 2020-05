Pride, Calvin Klein celebra l’orgoglio LGBT – il video della nuova campagna

Calvin Klein ha pubblicato una nuova campagna con protagonisti nove attivisti LGBT + fotografati da Ryan McGinley. #PROUDINMYCALVINS l’hastag ufficiale della campagna, pensata per celebrare il Pride Month, dopo mezzo secolo quest’anno costretto al blocco totale causa Coronavirus.

Tra i protagonisti della campagna troviamo Pabblo Vittar, che è probabilmente la drag queen più popolare al mondo, con il doppio dei follower su Instagram di RuPaul, oltre 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube e una coppia di album in streaming, ma anche l’attore e modello non udente e transgender Chella Man – che interpreta Jericho nella seconda stagione della serie live-action Titans della DC Universe – la modella Ama Elsesser, il modello e poeta Reece King, l’attore Tommy Dorfman, l’artista Gia Woods, il modello egiziano Mina Gerges, l’attivista transgender Jari Jones e la fotografa MaryV.

In una dichiarazione ufficiale, Ryan McGinley ha dichiarato: “Il tema della campagna è l’Orgoglio di tutto ciò che ti rende unico. Utilizzando un cast e una troupe che coprono l’intero spettro LGBTQ +, abbiamo voluto assicurarci che l’intera comunità si sentisse rappresentata, inclusa e celebrata. Il mio obiettivo è sempre quello di creare foto oneste che si colleghino allo spettatore a livello umano e mostrino il potere e la vulnerabilità del soggetto come essere umano. Questo mix è forse il mio valore più fondamentale come artista.”