Le nostre 10 più belle canzoni del decennio (che poi sono undici)

In dieci anni la musica cambia, così come la tecnologia con cui va a braccetto e senza accorgetene ti ritrovi anche tu diverso e pieno di peli dove non dovrebbero esserci peli.

Questo è il presupposto oggettivo per confermare quanto sia dura stilare una classifica di una manciata di canzoni pop di una decade.

La selezione può dipendere sempre da tanti fattori: da come si stava emotivamente durante quel periodo, da come viene ricordata una canzone, se ha stancato per i troppi ascolti o se ha un significato personale.

Con il tempo alcune canzoni che piacevano possono risultare datate o degli abbagli colossali, poi però ci sono quelle che se ascolti per caso ti fanno sentire compreso, come se ti stessero facendo un favore o l’occhiolino e attenzione perché nel ricambiarlo potresti sembrare la pazza di Trastevere.

Canzoni che ti si appiccicano addosso e nonostante tu voglia fare l’indie, che come gli hipsters in realtà non esistono più, ti accorgi di essere custode di un guilty pleasure segreto.

Quindi cercando di essere il più neutrale possibile e al grido di “l’ascella è la nuova vagina” (affermazione un pò forte ma a quanto pare in voga tra i giovani) ecco la classifica delle dieci (che poi sono undici) canzoni e singoli pop del decennio!