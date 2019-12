Le 5 canzoni che devi ascoltare la vigilia di Natale

C’è chi ha già iniziato a mangiare, chi corre da un negozio all’altro alla ricerca del regalo per la bisnonna, chi se ne resta in panciolle, preparandosi psicologicamente alla grande cena di stasera o al pranzo di domani. O a tutti e due.

Qualunque cosa stiate facendo, ricordate di fermarvi un solo momento per respirare il tradizionale clima natalizio. E se nell’aria sentite solo il dolce profumo dei gas di scarico, ecco 5 canzoni LGBT (e non) dedicate al Natale. Tra alcune più recenti e altre più vecchie, abbiamo selezionato cinque artisti internazionali per augurarvi di trascorrere giorni felici e positivi (e farvi ritrovare lo spirito natalizio).

Le 5 canzoni di Natale che non puoi non ascoltare alla Vigilia

Ce ne sono tantissime di canzoni. Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Dalla cara Mariah Carey con la celebre “All I want for Christmas is you” a George Michael con “Last Christmas“, ecco 5 successi che passano meno in radio, ma che sicuramente vi accompagneranno per tutta la Vigilia di Natale!

NSYNC – Merry Christmas, Happy Holidays

Britney Spears – My only wish (this year)

Lady Gaga – Christmas Tree

Ariana Grande – Santa tell me