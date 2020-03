Eurovision 2020 a rischio causa Coronavirus

Il Covid-19 continua a far paura. E se in Italia ha già causato oltre 40 vittime e più di mille contagi, anche in Europa la situazione preoccupa. Tanto da mettere a rischio anche l’Eurovision 2020, la gara di canto che riunisce ogni anno decine di cantanti provenienti da tutti i Paesi del vecchio continente.

La 65esima edizione del’Eurovision Song Contest quest’anno dovrebbe tenersi a Rotterdam, nei Paesi Bassi, tra poco meno di tre mesi e per concludersi con la serata finale il 16 maggio. Molti gli eventi sportivi annullati, tra cui anche alcune importanti partite di calcio qui in Italia. Ora, gli organizzatori stanno pensando se annullare il contest, posticiparlo oppure procedere con la gara ma “a portechiuse“, possibilità che sembra più pratica.

In sostanza, l’Eurovision 2020 potrebbe non avere un pubblico.

Un Eurovision 2020 online sarebbe inutile?

Vista l’importanza dell’evento, la presenza di giornalisti e televisioni, l’opzione più plausibile al momento sarebbe quella di procedere senza un pubblico, proponendo la sfida in diretta streaming. Ma anche questa possibilità pone un dilemma, come spiega Libby Carter, docente di “Event, Venue and Experience Management” presso Birmingham City University, riguardo il senso del contest, che punta a riunire stati e popolazione diversi:

Tuttavia, la natura dell’Eurovision 2020 è quella di riunire culture diverse, un dilemma che gli organizzatori dovranno prendere in considerazione nelle prossime settimane.

Ma pone anche attenzione alle implicazioni economiche che ciascuna decisione porterà ai Paesi Bassi:

Ci saranno enormi implicazioni per l’economia dei Paesi Bassi, per non parlare delle implicazioni per l’enorme sforzo che crea la trasmissione di un simile evento dal vivo.

Sicuramente, la decisione dei vertici sull’Eurovision 2020 varierà anche in base alle prossime settimane, seguendo il diffondersi del coronavirus in Europa e le misure di prevenzione.

Il contest di quest’anno

Il 2020 vede 41 partecipanti, che include anche Diodato con il brano “Fai Rumore”, candidato all’Eurovision di diritto per la vittoria a Sanremo 2020.