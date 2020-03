Achille Lauro, dal 3 aprile il nuovo singolo “16 marzo”

Un singolo a sorpresa, scritto pochi giorni fa e pronto ad uscire in radio il 3 aprile prossimo. Achille Lauro ha annunciato sui social la nascita di 16 marzo, brano realizzato in quarantena, al tempo del Coronavirus. Si tratta del suo primo lavoro con la Elektra Records, etichetta internazionale che nella storia ha rappresentato Jim Morrison, i Doors, i Queen e altre leggende della musica internazionale, e che dal mese scorso lo vede Chief Creative Officer.

“Un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici, nostalgici“, l’ha definita il cantante romano, che sui social aveva annunciato l’imminente novità: “Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me“.

“16 marzo”, continua Lauro, è da vedere come una “nuova fase della mia eterna rinascita, con un nuovo linguaggio, libero e liberato“. Non ci resta altro da fare che aspettare, per ascoltare il ‘nuovo Achille‘.