Gli album più attesi del 2020: Come “fare la scarpetta”

Tutto questo per fare luce sugli album Pop più attesi del 2020? Sì!

Parlando di artisti che possono fare come gli pare, in pochi possono prendersi tutto il tempo necessario per finire un album senza pressioni e clausole contrattuali e tra questi c’è sicuramente Rihanna.

Tra un make up tutorial e un fancy collant ha fatto credere ai suoi fans l’imminente uscita del fantomatico ‘R9’ praticamente un mese si e uno no negli ultimi tre anni. Un genio del marketing o una bugiarda cronica di tutto rispetto che ha tenuto alta l’aspettativa. Il 2020 sembra l’anno giusto, pare a brevissimo, forse ora, ma conoscendola “magnate pure tranquilli”.

Nella stessa categoria e camerata a gennaio uscirà Kesha con “High Road” che con i primi singoli “Raising Hell” e “My own dance” ci annuncia un ritorno al suo adorato e più spensierato pop.

Selena Gomez pare abbastanza scossa emotivamente da poter rilasciare un album più intimo. Halsey, artista poliedrica osannata in America e sforna hit che devo ancora capire del tutto è pronta a fare i botti.

Meghan Trainor, incastrata in cavilli legali posticipa per quasi due anni il suo “Treat Myself” , tanto da doverlo quasi cambiare tutto. Attesissimo dalle sue amiche e sperando che non sia troppo tardi per stare al passo con i tempi l’uscita è prevista per fine gennaio.