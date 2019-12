All I Want for Christmas is… la #1 della Billboard Hot 100. Mariah Carey entra nei record con la canzone più celebre del suo repertorio. Contrariamente a quanto si possa immaginare, nonostante sia considerata all’unanimità tanto una super hit della cantante quanto un vero e proprio classico natalizio contemporaneo, la canzone non era mai riuscita a conquistare la vetta della classifica statunitense, dal 1994 (l’anno della sua pubblicazione) a oggi.

La Carey batte un record che già le apparteneva come artista solista con più primi posti. Adesso davanti a lei ci sono soltanto i Beatles, con 20 singoli al numero 1. Secondo Billboard, solo nella scorsa settimana la canzone ha realizzato 45 milioni di ascolti in streaming e 34 milioni di passaggi in radio, e il singolo è stato acquistato da 27mila persone sulle piattaforme digitali. “All I Want for Christmas Is You” è inoltre diventata la prima canzone di Natale a raggiungere il primo posto della classifica dai tempi di “The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)” del 1958, cantata dall’immaginario gruppo a cartoni animati Alvin and the Chipmunks.

«We did it» – Ce l’abbiamo fatta – Così Mariah Carey ha commentato l’evento su Twitter.

In occasione del 25esimo anniversario dalla pubblicazione, Mariah Carey ha pubblicato una nuova versione aggiornata del disco di Natale del 1994 Merry Christmas, che conteneva “All I Want for Christmas Is You” insieme ad altre cover di canzoni natalizie, e il disco è stato accompagnato da un’intensa campagna pubblicitaria, soprattutto tramite i social network.