Anche Anna Maria Bernini pazza di Achille Lauro: “W l’arte, W la libertà”

Sanremo 2020 verrà ricordato per il trionfo di Diodato, per le durante monster, gli ascolti incredibili, i live di Tiziano Ferro, gli sketch di Fiorello ma soprattutto per le esibizioni ‘artistiche’ di Achille Lauro, nono classificato ma autentico vincitore ‘mediatico’ della 92esima edizione.

I suoi look, che hanno abbattuto decenni di tossico maschilismo, hanno raccolto consensi e critiche, soprattutto da parte dei cattoestremisti, incontrando però un inatteso endorsement. Quello di Anna Maria Bernini, senatrice della Repubblica nonché ex Ministro per le Politiche Europee del Governo Berlusconi IV.

Via social, infatti, la Bernini ha difeso Lauro, al grido “w l’arte, w la libertà”.