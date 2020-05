Bisnonna 89enne e la sorpresa di una vita dopo la cancellazione del concerto di Lady Gaga

View this post on Instagram

«Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi e gli amici di @rtl1025 e @vanityfairitalia — “Italy’s in my heart and my prayers” Lady Gaga blessed me with this beautiful message of hope for Italy. Such a heart warming act of love from our fellow Italian-american sister. Thank you @ladygaga 🇮🇹🇺🇸 — “Italia está en mi corazón y en mis rezos”. Gracias Lady Gaga por este mensaje de amor a tus hermanos italianos. 💜🙏🏻 #ladygaga #lg6