L’iconica Cher è il nuovo volto della casa di moda dei fratelli Caten

Il tempo è come se si fosse fermato. A 73 anni Cher conserva ancora il suo fascino immortale e, ad oggi, resta l’unica vera diva della musica pop e iconica rappresentante della comunità LGBT. Dagli anni ’60 fino ai 2000, ha attraverso un lungo periodo di cambiamenti socio-culturali, e Cher è riuscita sempre e comunque a lanciare modi e stili di vita prima di tutti. E da quel che sembra, non ha nessuna intenzione di prendersi una pausa. Infatti, di recente, ha ufficializzato la sua collaborazione con il marchio Dsquared2 dei fratelli Dean e Dan Caten.

Cher è stata annunciata in pompa magna come nuovo volto della casa di moda italiana per la collezione primavera/estate 2020 curata da Mert & Marcus. Dimostrando, ancora una volta, che l’età è solo un numero. La foto che è stata condivisa sui profili social del marchio parla praticamente da sola. Fotografata in bianco e nero con una posa plastica ma molto efficace, Cher ha indossato con maglione che lascia scoperta la spalla sinistra e con la scritta ‘Icon’. Per ora non è dato sapere in cosa consisterà la collezione del marchio di moda. Si promettono però capi semplici, pratici ma di grande impatto visivo. Dean e Dan Caten da sempre hanno curato abiti cuciti su misura per le icone della comunità LGBT. Come nel 2000 che hanno disegnato 150 outfit per i ballerini di ‘Don’t Tell me’, storica hit di Madonna. Seguendo anche Laura Pausini, Fergie e Rihanna. Vestire Cher è il coronamento di un sogno. In quanto alla dea del pop, di recente, è tornata in Inghilterra dopo un’assenza di 15 anni per una serie di spettacoli dal vivo.