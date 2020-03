Chromatica Ball Tour di Lady Gaga, ecco le prime tappe

Due solo tappe in tutta Europa, ovvero il 24 luglio a Parigi e il 30 luglio a Londra. Poi il ritorno negli Stati Uniti d’America, ma solo con altre 3 date, tra Boston, Chicago e New Jersey. Nel mezzo un salto in Canada, a Toronto. Eccolo qui, inatteso e improvviso, il Chromatica Ball Tour di Lady Gaga, tornata in radio con Stupid Love e tra un mese esatto di nuovo nei negozi con il suo sesto attesissimo disco, Chromatica.

Vinto tutto quel che c’era da vincere grazie alla colonna sonora di A Star is born, vedi premio Oscar, Golden Globe e Grammy, e confermate le proprie capacità anche in ambito recitativo, Gaga torna ora alla sua musica pop, dance, con l’intenzione di far divertire e di divertirsi.

Fa rumore lo scarsissimo numero di concerti, con solo due stadi europei da poter abbracciare, ma è chiaro che passata l’estate il Chromatica Ball Tour potrebbe tornare nei palazzetti, toccando magari anche l’Italia. Nel dubbio, tra i rumor circolati negli ultimi giorni ce n’è uno clamoroso, che vorrebbe Gaga duettare con Madonna, in uno dei pezzi presenti in Chromatica. Difficile da credere, se non impossibile, perché una bomba simile avrebbe probabilmente aperto la nuova era come singolo di lancio.