Chromatica di Lady Gaga, svelata la tracklist: storico duetto con Elton John

Un’imprudenza all’improvviso. Target ha clamorosamente pubblicato la tracklist di Chromatica, sesto disco di inediti di Lady Gaga posticipato a data da destinarsi a causa della pandemia da Coronavirus.

16 brani ufficiali più tre bonus tracks, con tre featuring all’interno del disco. Ariana Grande, da tempo già svelata, Blackpink e Elton John, da sempre grande amico e ammiratore della cantante. Parte di “Rain On Me“, duetto con la Grande, è stato anche leakkato. Per questo motivo molti fan della Germanotta hanno chiesto a gran voce una release a tempi bravi dell’album, onde evitare spiacevoli pubblicazioni pirata on line. Nel frattempo Stupid Love, primo brano estratto dal disco, è stato il brano più trasmesso dalle radio d’Italia della scorsa settimana.

La tracklist è stata poi “confermata” dalla stessa Germanotta nella notte, direttamente via Twitter, senza però rivelare la nuova data d’uscita. Lo scorso fine settimana la popstar è stata la grande artefice di un’epocale serata di beneficienza web, Together at Home, che ha consentito la raccolta di quasi 130 milioni di dollari in favore dei medici ed infermieri che stanno combattendo il Covid-19. Lo stesso John era stato coinvolto nello speciale, intonado una toccante cover di “I Still Still Standing“.

Chromatica Tracklist

“Chromatica I”.

“Alice”.

“Stupid Love”.

“Rain On Me” (ft. Ariana Grande).

“Free Woman”.

“Fun Tonight”.

“Chromatica II”

“911”.

“Plastic Doll”.

“Sour Candy” (ft. BLACKPINK).

“Enigma”.

“Replay”.

“Chromatica III”.

“Sine From Above” (ft. Elton John).

“1,000 Doves”.

“Babylon”.