Coronavirus, tutti pazzi del pianista gay che suona al balcone – il video è virale

Il flashmob dei balconi ideato da noi italiani in piena quarantena da pandemia da Coronavirus è diventato ormai internazionale. Anche la Spagna l’ha fatto suo, da giorni, con un musicista di Barcellona, il bellissimo Alberto Gestoso, diventato virale.

Seguito da oltre 130.000 persone, gay dichiarato e felicemente fidanzato, Alberto ha suonato “My Heart Will Go On” di Celine Dion, celebre canzone di Titanic, sul proprio balconcino. Vicini estasiati in tutto il quartiere, tra applausi scroscianti e grida, mentre sul balconcino accanto un altro ragazzo, con il sax, l’ha accompagnato a sorpresa, dando vita ad un fantastico duetto.

Un duo assolutamente casuale, ha voluto precisare Gestoso, perché il sassofonista l’avrebbe seguito di sua spontanea volontà, amalgamandosi perfettamente a lui. Il risultato è stato un vero trionfo, con oltre 6 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Anche perché Alberto, oltre ad essere un bravissimo pianista, è anche, se non soprattutto, un gran bel figliuolo.

During the quarantine, a pianist in Barcelona went to his balcony to play “My Heart Will Go On” for his neighborhood.

After he started, a sax player in the building next door joined him.

I’m here for all of this…🌎❤️pic.twitter.com/3utPYfDbua

