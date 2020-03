Coronavirus, Lady Gaga rinvia l’uscita di Chromatica

Un fulmine a ciel sereno, o forse no. A poco più di due settimane dall’attesa uscita, Chromatica, sesto disco di inediti di Lady Gaga, è stato posticipato a data da destinarsi. Il Coronavirus, dopo aver paralizzato il cinema, lo sport e i programmi tv, interviene a gamba tesa anche sulla musica. E non solo quella dal vivo. Ad annunciarlo la stessa Germanotta, con un lungo post social.

Prima di tutto, voglio assicurarmi che tutti siano al sicuro e pratichino il distanziamento sociale. Per favore, sappiate che sto pensando a tutti voi.

Volevo dirvi che, dopo molte discussioni, ho preso la decisione incredibilmente dura di posticipare l’uscita di Chromatica. Annuncerò presto una nuova data di rilascio per il 2020.

Questo è un momento così frenetico e spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l’arte sia una delle cose più forti che abbiamo per offrire gioia e guarigione in momenti come questi, non mi sembra giusto far uscire questo album con tutto quello che sta accadendo durante questa pandemia globale.

Preferisco invece dedicare questo tempo a cercare soluzioni. È importante per me che l’attenzione sia rivolta all’ottenimento di attrezzature mediche essenziali per gli operatori sanitari, assicurare che i bambini che per i pasti dipendono dalle scuole pubbliche ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno, che siano aiutati coloro che saranno colpiti finanziariamente da questa pandemia.

Come forse avrete già sentito, MGM ha dovuto purtroppo posticipare i miei spettacoli a Las Vegas dal 30 aprile all’11 maggio a causa delle linee guida sugli incontri pubblici del CDC. Spero che i miei altri spettacoli a Las Vegas possano continuare, e vi aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni. Ho anche intenzione di vedervi in pista per il mio CHROMATICA BALL TOUR, quest’estate!

Avevo programmato così tante cose divertenti da festeggiare insieme ... Avevo messo in fila un set segreto al Coachella e molte altre sorprese divertenti, alcune delle quali sto ancora programmando di condividere con tutti voi molto presto! Chromatica è ancora in ballo, e io non vedo l’ora che esca.

Ai miei fan, vi amo. So che siete delusi. Probabilmente arrabbiati e tristi. Ma so anche che come fan base … come famiglia … siamo forti, amabili e gentili. Quindi vi chiedo di praticare questa gentilezza in tempi tanto difficili.

Quando uscirà l’album, dovremo essere in grado di ballare insieme, sudare insieme, abbracciarci e baciarci, renderlo la celebrazione più roboante di tutti i tempi. E fino a quel momento, STIAMO TUTTI A CASA! Ma vi prometto che quando potremo uscire di nuovo, farò in modo che sarà COSÌ DIVERTENTE. Non vedo l’ora di poter ballare con tutti voi!