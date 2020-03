Coronavirus, quanto hanno donato i vip: Rihanna cuore d’oro con 5 milioni di dollari

Dai 10 milioni di euro di Silvio Berlusconi, dei Ferrero, degli Agnelli, di Lavazza, Moncler e dei Caprotti di Esselunga ai 3 milioni della famiglia Benetton, passando per il milione e 250.000 dollari di Giorgio Armani.

La pandemia da Coronavirus, che ha paralizzato prima l’Italia e a seguire il mondo intero, mettendo in ginocchio la sanità nostrana, ha visto piovere decine di milioni di euro in donazioni da personaggi famosi. Prada ha donato due postazioni complete per la terapia intensiva a Milano, Donatella Versace e figlia 200.000 euro, mentre Dolce e Gabbana sono intervenuti a sostegno di un progetto di ricerca sviluppato da Humanitas University in collaborazione con i virologi dell’Ospedale San Raffaele. Fedez e Chiara Ferragni hanno donato 100.000 euro, lanciando poi la raccolta fondi per il San Raffaele che ha raggiunto la cifra record di 4 milioni di euro, abbracciando oltre 200.000 donatori da ogni parte del Globo. Anche il mondo del calcio si è mosso, con diverse società che hanno dato vita a ricche raccolte per gli ospedali della propria città, mentre dal Pianeta musica spicca Rihanna, cuore d’oro del pop che ha donato ben 5 milioni di dollari.

La sua Clara Lionel Foundation, fondazione che porta il nome della nonna, raccoglie da anni fondi per l’educazione e le emergenze globali, a sostegno soprattutto delle zone più povere dell’Africa. Ed è attraverso proprio la Clara Lionel Foundation che Rihanna ha staccato un assegno da applausi, per “preparare le comunità con dispositivi di protezione, forniture mediche, attrezzature e accesso al cibo in più Paesi e regioni”.