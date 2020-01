Sanremo 2020, svelate cover e duetti del Festival: da Arisa a Myss Keta

Poco meno di due settimane al debutto di Sanremo 2020. Dal 4 all’8 febbraio su Rai Uno si accenderanno le luci sul teatro Ariston, dove si svolgerà l’edizione numero 70 del Festival della canzone italiana. Condotto per la prima volta da Amadeus, sono 24 i big in gara e tanti gli ospiti che animeranno tutte le serate. Fissa la presenza di Fiorello e Tiziano Ferro, ma attesissimo è l’arrivo di Benigni tra gli ospiti. Sanremo 2020 non è solo musica, ma è anche satira, politica e soprattutto grande divertimento. Polemiche a parte, l’edizione di quest’anno ha tutte le carte in regola per brillare di luce propria.

Attesissima è la terza serata del Festival che sarà dedicata ai festeggiamenti dei 70 anni di Sanremo. Una celebrazione, come ha riportato il sito di Repubblica, che vedrà i 24 big in gara cantare uno dei tanti brani che hanno fatto la storia della kermesse nel corso di queste ultime 69 edizioni. Tutte le cover eseguite, ovviamente, sono state in concorso al festival, ma tra queste non è stata presa in considerazione ‘Non succederà mai più’ di Claudia Mori. Gli artisti di Sanremo 2020 posso scegliere di esibirsi insieme ad artisti italiani o stranieri. Fino ad ora sono state rese note i titoli delle cover, ma per alcuni big ancora non è stato assegnato nessun partner. Non resta dunque che attendere la serata di giovedì o le prossime news per ulteriori dettagli.