Quattro anni fa ci lasciava David Bowie, trasgressiva icona della musica mondiale

Era il 10 gennaio 2016. Sono passati 4 anni da quando il cadavere di David Bowie (69 anni) lasciava la sua abitazione a New York. Un cancro al fegato, sembra, la causa della morte. Nessuna conferma, nessuna certezza, nemmeno sul luogo dove è stato sepolto. Come in vita, David Bowie ha voluto lasciarci un ultimo mistero, dandoci l’onere di fare solo ipotesi. Sapeva che gli restava poco da vivere, secondo il suo stato di salute, e anche per questo si pensa che la sua sia stata una morte “programmata”. Ovvero, decisa dallo stesso duca.

Forse, sapeva che stava per andarsene quando uscì Blackstar, il suo ultimo album. Secondo i più esperti, un addio di stile a tutti i suoi fan.

Il 10 gennaio 2016 se ne andava una figura che la musica internazionale ricorderà per sempre, una figura che ha rivoluzionato il mondo con il suo fare trasgressivo, con la sua ironia, con la sua ambiguità.

I successi che David Bowie ci ha lasciato

Il Duca Bianco ha lasciato un’enorme eredità a tutti noi. Chi non conosce Heroes? Chi non ha mai sentito almeno una volta nella sua vita Under Pressure? E Space Oddity (usata dalla Bbc come sigla nel 1969 in occasione dello sbarco sulla luna) o Life on Mars?