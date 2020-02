Elettra Lamborghini leghista? La smorfia sulle regionali in Emilia Romagna scatena un polverone

L’intervista a L’Assedio di Elettra Lamborghini da parte di Daria Bignardi ha sollevato ieri sera un vero e proprio polverone social. A scatenare la polemica, una smorfia poco ambigua che la cantante reduce da Sanremo 2020 ha fatto alla fine della chiacchierata con la conduttrice della trasmissione del canale Tv Nove. Prima dei saluti, Daria Bignardi le ha chiesto se fosse tornata in Emilia Romagna per votare alle elezioni regionali, che si sono tenute lo scorso 26 gennaio.

La cantante ha risposto semplicemente “Sono tornata a Bologna solo per quello, pensa“. E quando la Bignardi le ha chiesto se fosse soddisfatta del vincitore, lei non ha risposto, facendo solo una smorfia. Il gesto non è passato inosservato e ha lasciato nel dubbio i telespettatori. Nel giro di poche ore, “Elettra Lamborghini“ è diventato trend topic su Twitter. Migliaia gli utenti hanno commentato la smorfia, definendo l’ereditiera vicino al partito politico della Lega.

Elettra Lamborghini smorza le critiche

E’ dovuta intervenire la stessa cantante di “Musica (e il resto scompare)” per sedare la polemica. Dal suo profilo Twitter, ha scritto:

Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva, io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito, e il resto scompare!! ps: comunque non ho votato lega se é questo che volete sapere #mollatemi #cchiúpilupertutti

E subito dopo, un secondo post: